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التنمية البشرية بالصحة تنظم حفل اختتام دورة "إعداد مدربين TOT"

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:59

التنمية البشرية بالصحة تنظم حفل اختتام دورة "إعداد مدربين TOT"
التنمية البشرية بالصحة تنظم حفل اختتام دورة

غزة-الرأي
اختتمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، دورة إعداد مدربين والتي استهدفت نخبة من المدربين وذوي المناصب الإشرافية ورؤساء الأقسام بوزارة الصحة.

وشهد اليوم عروضاً تدريبية قدمها المتدربون المشاركون في البرنامج من خلال عروض تقديمية بمحتوى ومواضيع مختلفة، تُظهر ما اكتسبه المتدربون من مهارات ومعارف خلال الدورة بمعدل 21 ساعة تدريبية.

 وفي كلمته أشاد مدير دائرة التدريب ا. رأفت محيسن بالجهود التي قدمها المدربين خلال الدورة، مؤكداً على ان هذا البرنامج من البرامج النوعية التي تقدمها الإدارة لتخريج قادة ومدربين ذوي كفاءة قادرين على حمل رسالة التدريب والانخراط بالعملية التدريبية في سبيل تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.

 وأشارت مدربة الدورة د. جيهان حلس إلى ان الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العنصر البشري والتدريب هو جوهر تعزيز رأس المال الفكري ونتيجة للتطور المستمر والمنافسة بين الدول على استقطاب الكفاءات، داعيةً المتدربين إلى مواصلة التدريب لتطوير ذواتهم.

كما قدم مدرب الدورة ا.محمود أبو شر شكره لإدارة التنمية لدعمها واهتمامها بالتدريب الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تعزير الأداء لدى المشاركين. 
وفى نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المدربين.

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