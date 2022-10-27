الصحة تنظم ورشة عمل حول "سلامة المرضى والجراحة الأمنة"

غزة- الرأي

نظمت دائرة العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات بالتعاون مع وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية ورشة عمل حول "سلامة المرضى والجراحة الأمنة" بحضور ومشاركة الإدارة العامة للرقابة الداخلية والاجازة والتراخيص ومدراء المستشفيات الأهلية.

وأفاد أ.هانى حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات، أن هذه الورشة تأتى في إطار مساعدة مدراء المستشفيات الأهلية في تحقيق جودة أفضل لرعاية وسلامة المرضى في غرف العمليات من خلال تحقيق سلامة المرضى وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لتشمل الأهداف المحددة لتقييم حالة سلامة المرضى وتحديد المخاطر وتقييمها التي تهدد هذه السلامة.

وأكد أ.حمادة على أن سلامة المرضى مبدأ أساسي من مبادى السلامة الصحية وذلك بما يتوافق مع نظام الرعاية الصحية الحديث والذي يركز على الإبلاغ عن الأخطاء الطبية وتحليلها والوقاية منها والتي غالبا ما تؤدى الى أحداث سلبية في الرعاية الصحية.

وأشار الى أنه وبناء على توصيات عطوفة وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش تم شرح السياسات والنماذج التي تم تعميمها من عطوفته على المستشفيات الأهلية والخاصة، مثل نموذج العد وقائمة التحقق والتدقيق في غرف العمليات.

من جانبه، أكد أ.وليد صباح مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية على ضرورة تطبيق هذه المعايير لتحقيق سلامة المرضى في المستشفيات الأهلية ومتابعة تطبيقها.

وتم خلال الورشة، عرض عدة محاضرات بعناوين مختلفة شملت تطبيق سياسات مأمونية العمليات داخل المستشفيات الأهلية، وطرق تعزيز معايير السلامة والحد من المخاطر، وعملية تطهير وتعقيم الأدوات الجراحية، كذلك عرض محاضرة حول سياسة عد الفوط ونموذج العدد ونموذج سلامة المرضى داخل غرف العمليات، ودواعي اجراء العمليات القيصرية والحد من المضاعفات.

وأوصى المشاركون بتطبيق والالتزام بالسياسات والنماذج التي تم تعميمها من قبل عطوفة وكيل الوزارة، وتدريب العاملين في المؤسسات الأهلية على تطبيق السياسات، وتعزيز المتابعة والتدقيق من قبل الرقابة الداخلية في وزارة الصحة والاجازة والتراخيص.