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تعليم شرق غزة تكرم الفائزين في مسابقة التميز المخبري لعام" ٢٠٢٢"

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:24

تعليم شرق غزة تكرم الفائزين في مسابقة التميز المخبري لعام" ٢٠٢٢"
تعليم شرق غزة تكرم الفائزين في مسابقة التميز المخبري لعام

غزة- الرأي
كرم قسم التقنيات التربوية بمديرية التربية و التعليم شرق غزة الفائزين بمسابقة التميز المخبري الرقمي للعام "2022" , حيث شمل التكريم عدد من الطلبة و عدد من فنيي المختبرات العلمية إلى جانب لجنة التحكيم .

و حضر التكريم الذي تم بالمديرية أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة ، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، أ. محمد أبو درويش مسير قسم التقنيات التربوية ، أ. علي الشرفا رئيس قسم التقنيات التربوية سابقا ،  أ. وليد مرضي مشرف المختبرات ، أ. عادل الحوت مشرف التعليم الإلكتروني  إلى جانب المكرمين.

و رحب أ. نور الدين بالحضور كما وهنأ الطلبة الفائزين و معلميهم  الذين أشرفوا على تدريب الطلبة ومتابعتهم، مثمنا جهود القائمين على هذه المسابقة القيمة ،مؤكدا علي أهمية هذه المسابقات العلمية لاظهار ابداعات الطلبة و المعلمين، وحث مدير التربية و التعليم المعلمين و المعلمات بضرورة تفعيل و توظيف المختبر العلمي العلمية بالشكل الأمثل من خلال التطبيق و التجربة العملية.

يشار أن مسابقة التميز المخبري مسابقة تطلقها الادارة الادارة العامة للتقنيات بوزارة التربية و التعليم سنويا  بهدف تفعيل دور المختبر العلمي في خدمة التعليم و التعلم حيث تستهدف الطلبة ، فنيي و قيمي المختبرات العلمية و المعلمين.

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