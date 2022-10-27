تعليم شرق غزة تكرم الفائزين في مسابقة التميز المخبري لعام" ٢٠٢٢"

غزة- الرأي

كرم قسم التقنيات التربوية بمديرية التربية و التعليم شرق غزة الفائزين بمسابقة التميز المخبري الرقمي للعام "2022" , حيث شمل التكريم عدد من الطلبة و عدد من فنيي المختبرات العلمية إلى جانب لجنة التحكيم .

و حضر التكريم الذي تم بالمديرية أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة ، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، أ. محمد أبو درويش مسير قسم التقنيات التربوية ، أ. علي الشرفا رئيس قسم التقنيات التربوية سابقا ، أ. وليد مرضي مشرف المختبرات ، أ. عادل الحوت مشرف التعليم الإلكتروني إلى جانب المكرمين.

و رحب أ. نور الدين بالحضور كما وهنأ الطلبة الفائزين و معلميهم الذين أشرفوا على تدريب الطلبة ومتابعتهم، مثمنا جهود القائمين على هذه المسابقة القيمة ،مؤكدا علي أهمية هذه المسابقات العلمية لاظهار ابداعات الطلبة و المعلمين، وحث مدير التربية و التعليم المعلمين و المعلمات بضرورة تفعيل و توظيف المختبر العلمي العلمية بالشكل الأمثل من خلال التطبيق و التجربة العملية.

يشار أن مسابقة التميز المخبري مسابقة تطلقها الادارة الادارة العامة للتقنيات بوزارة التربية و التعليم سنويا بهدف تفعيل دور المختبر العلمي في خدمة التعليم و التعلم حيث تستهدف الطلبة ، فنيي و قيمي المختبرات العلمية و المعلمين.