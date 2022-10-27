النائب العام يتفقد نيابتَي الاستئناف والنقض وسرايا نيابة الوسطى

غزة- الرأي

أجرى النائب العام المستشار د. محمد النحال، برفقة رئيس ديوانه المستشار حسني الهباش، زيارة تفقدية لنيابتَي الاستئناف والنقض وسرايا نيابة الوسطى؛ للوقوف على آخِر الإنجازات، ومعرفة أهم التحديات التي تواجه العمل، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على سلامة الإجراءات، والتثبُّت من حُسن سير العمل.

وأكد النائب العام خلال الزيارة، أن نيابة الاستئناف والنقض هي الحِصن المنيع وإحدى الدعائم الأساسية لمؤسسة العدالة؛ كَونها تحقق الردع العام والخاص فور وقوع الجريمة وتلجم الجناة، كما أنها تنوب عن المجتمع أمام القضاء من خلال تشدّدها في المرافعات بالجنايات الخطِرة؛ لنيل أقصى العقوبات بحق المجرمين.

وخلال زيارته لسرايا نيابة الوسطى، شدّد النائب العام على ضرورة أن تُولي أقسام الاستقبال والمتابعة في النيابات الجزئية جُلّ اهتمامها لخدمة جمهور المواطنين، واستقبال تظلُّماتهم، وتوجيههم، والرد على استفساراتهم، وتيسير معاملاتهم؛ بما يخدم المواطن الفلسطيني ومنظومة العدالة، وتدعيماً لقيم النزاهة والشفافية.