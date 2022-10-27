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الحكم المحلي: لجنة طواريء الشتاء تعقد اجتماعها الأول لعام 2023

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:38

الحكم المحلي: لجنة طواريء الشتاء تعقد اجتماعها الأول لعام 2023
الحكم المحلي: لجنة طواريء الشتاء تعقد اجتماعها الأول لعام 2023

غزة-الرأي
عقدت لجنة طوارئ الشتاء الحكومية اجتماعها  الأول  لإدارة ومواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة خلال فصل الشتاء الحالي 2023م.

وترأس الإجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير و بحضور رئيس اللجنة م. زهدي الغريز وبمشاركة أعضاء اللجنة وممثلي عن المؤسسات الشريكة  من الدفاع المدني ووزارة الاشغال العامة والإسكان ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الإجتماعية وسلطة الطاقة واتحاد البلديات والاعلام الحكومي وسلطة جودة المياه والبيئة.

بدوره، أكد م. سمير مطير على أهمية تضافر الجهود مع المؤسسات الشريكة والمجتمع المدني لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء، موضحا أن اللجنة تسعى لايجاد حلول لكافة التحديات التي واجهت اللجنة خلال فصل الشتاء المنصرم.

 من جهته، أكد الغريز على ضرورة تعزيز إمكانيات المؤسسات الشريكة لمواجهة مخاطر الشتاء القادم كما وشدد على رفع مستوى الجهوزية لدى البلديات والمؤسسات العاملة في الميدان. 

ونوه إلى ضرورة تفعيل دور الإعلام في توعية المواطن الغزي من خلال البرامج الإعلامية التي تبث عبر وسائل الاعلام المحلية و المرئية

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