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دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:49

دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى
دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى

غزة-الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى والمحررين اليوم الخميس، خمس عائلات أسرى من محافظة الوسطي، وذلك ضمن برنامج الزيارات لذوي الأسرى، وقد شارك في الزيارة كل من الأخصائيين علا النباهين، روند الحداد ، صلاح المصري.

وأوضحت علا النباهين" مدير دائرة الرعاية والإرشاد" في الوزارة، أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالي الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية والنفسية، مشيرةً أنه تم زيارة عدد "154" أسرة منذ بداية العام 2022.

حيث شملت الجولة زيارة عائلة الأسير/ نصار سليمان نصار ابو نصير (51) عام، سكان دير البلح، والذي أمضي 19 عاما في سجون الاحتلال، ومحكوم بالسجن 25 عاما.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير/ حمزة سلامة سلمان ابو صواوين (29) عام، وأمضي 9 اعوام في سجون الاحتلال، ومحكوم 18 عاما.

كما تمت زيارة عائلة الأسير/ محمد حسن سعيد ابو غرابه (45) عام، وأمضي ما يقارب من 15عام في سجون الاحتلال، ومحكوم بالسجن 20 سنة.

كذلك تمت زيارة عائلة الأسير/جمال محمد مسلم ابوهداف (51) عام، متزوج، وأمضي 18عام في سجون الاحتلال، ومحكوم بالسجن 21 عاما.
أيضا تمت زيارة عائلة الأسير/ ابراهيم عبدالله نصير الشاوي (18) عام، وأمضى عاما ونصف في سجون الاحتلال، ومحكوم بالسجن سنة و عشرة شهور.

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