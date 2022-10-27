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الصحة تثمن جهود فريق مشروع المسح الوطني للأمراض المزمنة

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:05

الصحة تثمن جهود فريق مشروع المسح الوطني للأمراض المزمنة
الصحة تثمن جهود فريق مشروع المسح الوطني للأمراض المزمنة

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة الصحة المساعد م. أسامة قاسم بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق مشروع المسح الوطني الميداني للامراض المزمنة، جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التكريمي والذي عقد بمناسبة انتهاء عمل الفرق الميدانية .

وقال م. قاسم ان ما ستوفره نتائج المشروع لها من الاهمية الكبرى في مساعدة صانعي القرار الصحي على وضع الخطط والاستراتيجيات والقرارات التي من شأنها تعزيز منظومة الخدمة الصحية بكافة مستوياتها من 5 الى 10 سنوات قادمة .
واضاف م. قاسم ان هذه التجربة تستحق التوثيق لتكون بداية لمشاريع أخرى نراكم ما وصلنا اليه من خبرات وتجربة في هذا المجال .
وعبر م. قاسم عن تقديره لمستوى التكامل المميز للادوار بين الجميع من جهود المعهد الوطني للصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، والادارات بوزارة الصحة التي قدمت نموذجا آخر من الابداع والانجاز في كافة المهام التي شملها المشروع .

بدوره، قال مدير عام الرعاية الصحية الاولية د. ماهر شامية أن هذا المشروع يشكل بنتائجه ومخرجاته خارطة طريق تمكن صانعي القرار الصحي من اتخاذ الاجراءات الناظمة والمعززة لمفردات العمل الصحي، وان هذا النجاح يضاف الى المنظومة الصحية ودليل آخر على براعة تكامل الادوار والتوظيف الامثل لمفهوم الشراكة مع شركاء وزارة الصحة .

وقالت رئيس قسم البحث الصحي بالمعهد الوطني للصحة العامة د. سلوى سعد، ان كل مرحلة من مراحل المشروع شكلت نموذجا من العمل المشترك والتفاني من الجميع في توظيف كل الامكانيات لانجاح المشروع والخروج بالنتائج التي تساهم في تعزيز الخدمة الصحية .

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