التنمية الاجتماعية تناقش الخطة التشغيلية للعام 2023

غزة- الرأي

ناقشت الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية، إعداد الخطة التشغيلية للعام 2023، من خلال زيارة الإدارات والوحدات في الوزارة .

جاء ذلك، بحضور كل من المدير العام للإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي أ. رياض البيطار , ومدير الخطط والسياسات أ.محمد حمادة وفريق التخطيط بالإضافة الى طاقم الإدارات والوحدات المختصة المكون من المدير العام ومدراء الدوائر.

ويأتي ذلك ضمن الجدول الزمنى الذي وضعته الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي لإنجاز خطة 2023 والتي تسعى من خلاله في هذا العام لتطوير عملها بشكل أفضل لخدمة الشرائح المستهدفة من خلال دراسة التحليل الرباعي للوزارة (SWOT analysis ) وربط الأهداف الاستراتيجية والبرامج للوزارة بالأهداف الحكومية وبرامجها بالإضافة للوقوف على الصعوبات التي واجهت الوزارة في خطة العام الحالي2022ومحاولة معالجتها.

وفي سياق ذلك، أوضحت كل إدارة ووحدة رؤيتها للعام الجديد وأهم البرامج والأنشطة التي ستركز على تنفيذها وقد تم التأكيد على أخذ التوصيات بعين الاعتبار والعمل عليها ، وما زالت الزيارات مستمرة مع باقي الإدارات الوحدات للوصول إلى خطة تشغيلية متكاملة تنظم سير العمل.

