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الاقتصاد:دائرة القياس تنفذ جولات تفتيشية على محطات الوقود بغزة

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:20

الاقتصاد:دائرة القياس تنفذ جولات تفتيشية على محطات الوقود بغزة
الاقتصاد:دائرة القياس تنفذ جولات تفتيشية على محطات الوقود بغزة

غزة-الرأي

نظمت دائرة القياس في وزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية على محطات الوقود في محافظة غزة.

وقالت الدائرة، إنه تم ترخيص 22 آلة وقود جديدة في إطار الالتزام بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لعملها.

 وأوضحت الدائرة أنها قامت بإغلاق بعض الآلات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وإبلاغ أصحابها بضرورة الالتزام بالمعايير والشروط اللازمة.

وفي سياق متصل، تابعت دائرة القياس بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول الاستمرار في معايرة العدادات الخاصة بالسولار والبنزين الوارد إلى قطاع غزة والصادر من معبر رفح "مصوف البنزين والسولار" إلى محطات الوقود في قطاع غزة.

وتابع مهندسي الدائرة بالتعاون مع الهيئة تنفيذ خطة معايرة عدادات الوقود والتأكد من سلامتها وصحة عملها.

الاقتصاد:دائرة القياس تنفذ جولات تفتيشية على محطات الوقود بغزة ca4cec18-5ec3-4a61-a10c-7a845a71a2aa
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