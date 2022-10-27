العدل تعقد دورة بالتثقيف القانوني النقابي لنقابات عمال فلسطين

غزة- الرأي

عقدت وزارة العدل دورة تثقيفية في قانون النقابات لعدد من مجالس إدارات نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وأعضاء الهيئات العامة وذلك بهدف اطلاعهم على القانون ومبادئه الرئيسية ومحدداته مما يساعد على تطوير مهاراتهم النقابية ويعززها.

ويأتي هذا التوجه من قبل الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة لتجويد الخدمة المقدمة من دائرة النقابات والجمعيات للجمهور.

وقام بالتدريب أ. ناجي اللوح المساعد القانوني بدائرة النقابات والجمعيات حيث تناول قانون النقابات رقم ٢ لسنة 2013K مقدماً نبذة عن تاريخ العمل النقابي، وأهميته في كافة المستويات، وكذلك القوانين المطبقة على العمل النقابي، وكافة القضايا القانونية المتعلقة بالنقابات.

ويأتي البرنامج التدريبي هذا برعاية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وتم في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كما يأتي لاحقاً لدورة تدريبية نفذتها الإدارة العامة للشؤون المهنية لعدد من أعضاء مجالس إدارات النقابات.

يذكر أن وزارة العدل تشرف على النقابات وفق قانون النقابات رقم2 لعام 2013، وتقوم بتنظيم زيارات دورية لها وتطلع على التقارير الإدارية والمالية الخاصة بها، كما تشرف على عملية الانتخابات فيها.