الشرطة تنظم حفل تكريم للضابط المثالي

غزة- الرأي

قال مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح:" إننا نهدف إلى إيجاد حالة من التنافس الإيجابي بين منتسبي الشرطة، من أجل رفعة المؤسسة وتقديم أفضل خدمة للمواطن، مضيفاً أن هذا يوم مشهود نحتفي بالضابط المثالي الذي يقدم التضحيات متفانياً بأداء الواجب ".

جاء ذلك، حفلٍ نظمته الشرطة صباح أمس الأربعاء، في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بحضور قيادة الشرطة وعدد من الضباط وأفراد الشرطة ولفيف من ذوي وأهالي المُحتفى بهم لتكريم نخبة من منتسبي جهاز الشرطة.

وضم الحفل "42" ضابطاً وصف ضابط خلال مسابقةٍ تنافسية عقدتها وحدة التنظيم والإدارة بالشرطة بين كافة إدارات ووحدات الشرطة.

وذكر اللواء صلاح سيرة الشهداء والمصابين الذين تفانوا في أداء الواجب في الميدان والذين قدّموا ذلك ذوداً عن أبناء شعبنا وإيماناً بالمهنة التي يقومون من خلالها بخدمة المواطن.

وتوجه اللواء صلاح بالشكر للجنة المكلفة بالإشراف على مسابقة "الضابط المثالي" والفريق الذي سانده لإنجاح هذه المسابقة، ودعاهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في أداء الواجب خدمة للوطن والمواطن.

وفي كلمة لمدير وحدة التنظيم والإدارة بالشرطة ورئيس لجنة مسابقة الضابط المثالي، أكد العميد مهدي الشوبكي أهمية تضافر جهود مختلف مكونات الشرطة من أجل ترسيخ وتعزيز المفاهيم والقيم المثالية للعاملين بجهاز الشرطة.

وبيَن العميد الشوبكي أن المسابقة اعتمدت على خطة منهجية وعملية، بناءً على قرار مدير عام الشرطة من خلال اجتياز عددًا من الشروط التي تقوم على الكفاءة المهنية والعملية من قبل اللجنة المكلفة، موضحًا أن لجنة المسابقة اختارت "42” ضابطاً وصف ضابط وفرد من كافة إدارات ووحدات جهاز الشرطة.

وأكد أن جائزة الموظف المثالي هي جائزة للتشجيع والتحفيز وشحذ الهمم للإبداع، بهدف خدمة المواطن، بناء على توجيهات قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني وجهاز الشرطة.

من جانبه، ثمّن المقدم أحمد فرينة خلال كلمةٍ له نيابةً عن "الضباط والأفراد المُحتفى بهم", جهود قيادة الشرطة ممثلةً بمدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح على رعايته لهذا الحفل المميز الذي يرسم طريق الإبداع والتنافس بين منتسبي الشرطة لتقديم ما هو أفضل للمؤسسة وللمواطن.

وأوصى المقدم فرينة خلال كلمته، زملاء العمل من الضباط المحتفى بهم بتقوى الله عز وجل، معتبراً أن رجال الأمن هم بمثابة العيون الساهرة على أمن وأمان الوطن، وسلامة المجتمع.

واخُتتم الحفل بتكريم الضباط والأفراد والذي تخلله تم توزيع شهاداتٍ وجوائز للفائزين وسط فرحة عارمة من ذوي وعائلات الضباط المحتفى بهم