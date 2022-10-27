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تعليم شرق خان يونس يشكل المجلس الأعلى المركزي لأولياء الأمور

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:36

تعليم شرق خان يونس يشكل المجلس الأعلى المركزي لأولياء الأمور
تعليم شرق خان يونس يشكل المجلس الأعلى المركزي لأولياء الأمور

خان يونس- الرأي
 شكلت مديرية التربية والتعليم المجلس الأعلى المركزي لأولياء الأمور في عملية انتخابية تميزت بالشفافية والديمقراطية.

 بحضور أ. سعيد قديح مدير التعليم، أ. منار أبو خاطر مدير الدائرة الإدارية، أ. محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة، والرئيس السابق للمجلس أ. أسعد أبو لطيفة، ولفيف من نواب مجالس أولياء الأمور بالمدارس.

 في بداية اللقاء رحب أ. قديح بالحضور، مؤكدًا أن هذه العملية الانتخابية جاءت استكمالًا لانتخابات أولياء الأمور بالمدارس ليتوج العمل بانتخاب المجلس الأعلى على مستوى المديرية ومن ثم الوزارة، مشيدًا بدور مجالس أولياء الأمور المحوري في متابعة العمل خصوصًا العودة الآمنة لطلبة المدارس، معربًا عن أمله بأن يستفيد المجلس الجديد من خبرات المجلس السابق، وأن يكون رديفًا ومساندًا لإدارات المدارس.

وأسفرت الانتخابات عن الخروج بهذه الهيكلية للمجلس وفق الآتي: – رئيس المجلس أ. سعيد قديح – نائب رئيس المجلس أ. بسام أبو دراز. وتسعة أعضاء.

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