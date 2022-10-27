سلطة الأراضي تنتهي من الخطة الاستراتيجية للأعوام 2023-2028

غزة- الرأي

أنهت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي اعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية للأعوام 2023-2028وقد سلمت مديرة الوحدة م. ميساء مقداد الخطة لرئيس سلطة الأراضي د. عماد الباز الخطة الاستراتيجية للأعوام 2023-2028، جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مكتب رئيس سلطة الأراضي بحضور موظفي الوحدة .

وناقش الاجتماع إنجازات وحدة التخطيط وسبل تطوير العمل التي حددتها الوحدة المخولة بإعداد الخطط التطويرية وأدلة الإجراءات والسياسات التي من شأنها تجويد الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل تقديم تلك الخدمات و أشاد د. الباز بجهود القائمين على اعداد الخطة الاستراتيجية، مؤكداً على أهمية العمل نحو تنسيق الجهود للوصول إلى مُخرجات تحقق الأهداف التي وضعتها سلطة الأراضي خلال خطتها الخمسية ودعا د. عماد الباز وحدة التخطيط للمتابعة الدائمة والاشراف على انجاز الخطة الاستراتيجية مع كافة الادارات والعمل على مراجعة ما يتحقق منها بشكل دوري بما يضمن تحقيق الأهداف الخاصة بكل إدارة في سلطة الأراضي.

بدورها أكدت م. ميساء مقداد – مدير وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بأن إعداد الخطة الاستراتيجية جاء بدور تكاملي مع كافة سلطة الأراضي ، واشتملت على جميع النقاط المحورية التي تختص بها سلطة الأراضي، حيث تضمنت ثلاث غايات رئيسية؛ تطوير البيئة التكنولوجية في سلطة الأراضي، تنظيم الاستفادة من الأراضي الحكومية وتطوير الأداء المؤسسي لسلطة الأراضي، وانبثق عن هذه الغايات ثمانية أهداف رئيسية؛ تطوير نظام أرشيف أمن ومستقر، حوسبة المعلومات العقارية نحو التكامل، خارطة مطابقة للواقع، الاستفادة وحماية الأراضي الحكومية وتوثيق وحفظ الملكيات، تعزيز الإيراد العام، الموظف النجم، تحسين جودة الخدمات وزيادة القدرة الإنتاجية وقانون أراضي مُحدث مُطابق للواقع.

وتسعى سلطة الأراضي خلال الفترة القادمة الى الارتقاء بالعمل وتحسين بيئة العمل المكانية وتطوير الإجراءات المعمول بها بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة .