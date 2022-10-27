"الشباب والثقافة" تعلن بدء الترشح لجائزة أفضل مبادرة خيرية فردية بغزة

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الخميس، عن بدء الترشح لجائزة أفضل مبادرة خيرية فردية على مستوى قطاع غزة، والتي تنفذها تحت رعاية رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعاليس.

وأوضح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، أن الجائزة تأتي تقديرًا للجهود التي بذلها النشطاء ورواد المبادرات الخيرية الفردية كان لها دور مهم في تحسين واقع الحياة في المجتمع الفلسطيني، وخدمة شرائح واسعة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وأشار محيسن إلى أنه يشترط للترشح للجائزة أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، ومؤسسًا لمبادرة خيرية فردية غير ربحية نفذت وظهر أثرها قبل تاريخ 20/12/2022، وأن يكون لها أثرًا إيجابيًا واضحًا وتخدم الشرائح المهشمة في المجتمع الفلسطيني، لافتًا إلى أن شروط وآلية الترشح للجائزة موضحة عبر المنصات الإعلامية الخاصة بالهيئة.

ولفت محيسن إلى أنه سيتم منح الفائز بالمركز الأول جائزة مالية قيمتها 1500 دولار، وجائزة 1000 دولار للمركز الثاني، و500 دولار للمراكز الثالث، مبينًا أنه سيتم الإعلان عن نتائج المسابقة في نهاية العام الجاري.