طالبة من مدرسة الريس المهنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية

فازت الطالبة رغد البحيصي من الفرع الصناعي قسم تطبيقات الويب الثاني عشر بمدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية بمديرية التربية والتعليم بالوسطى بالمركز الأول في الهاكثون الرقمي مع مؤسسة MENAcodes ضمن فريق مكون فلسطين وسوريا ولبنان ليحصلن على المركز الأول على مستوى الوطن العربي.

مديرة المدرسة أ. منها فروانة هنأت الطالبة الفائزة والمدرسة بهذا الإنجاز الكبير، وأضافت بأن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ وإنما هو سلسلة متواصلة من الإنجازات والنجاحات التي تحققها مدرسة عبد المعطي الريس المهنية وطالباتها، حيث حصلت الطالبة سعاد أبو شمالة على المركز الأول على مستوى فلسطين في وقت سابق، كما حققت كل من الطالبتين سيرين وادي وماريا أحمد المركز الأول في الأولمبياد البرمجي على مستوى مديرية التربية والتعليم الوسطى.

وشكرت فروانة المهندسة إيمان الخولي لدعمها المتواصل للطالبات ولسعيها للارتقاء بطموحاتهم وتحقيق امنياتهم.