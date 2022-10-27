أوقاف خان يونس تنفذ جولة دعوية في حرم جامعة غزة بالمحافظة

خان يونس- الرأي

نفذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف خان يونس بالتعاون مع الكتلة الإسلامية في المحافظة جولة دعوية استهدفت طلبة جامعة غزة، لتذكيرهم بالعبادات والطاعات وأثرها، بمشاركة لفيف من الدعاة والخطباء.

بدوره، أوضح مدير المديرية د. محمد الغلبان أن هذه الجولة تأتي للتذكير بفضل الصلاة والذكر وأثرها على التوفيق في الحياة وتحقيق النجاح والتفوق في الدراسة, داعياً الطلبة إلى اغتنام أوقات فراغهم الجامعية في ذكر الله والمواظبة على الصلاة في وقتها لنيل المثوبة والرضا من الله تعالي.

وأشار إلي دور الجولات في توعية الطلبة وإرشادهم إلي الآثار الطيبة التي تتركها العبادات علي الفرد، والبركة التي يجنيها الطالب أثناء دراسته، متمنيا من الله عز وجل التوفيق لأبنائنا الطلبة في حياتهم الجامعية.