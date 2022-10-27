أوقاف رفح تنفذ عرضاً مسرحياً تضامناً مع الأسيرات

رفح- الرأي

نفذ قسم العمل النسائي بمديرية أوقاف رفح عرضاً مسرحياً يُجسد معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال ضمن فعالية بعنوان "فكوا قيد الياسمين" في ذكري صفقة وفاء الأحرار، بحضور مشرفة الدعوة والإرشاد أ. صباح نوفل، ومدير التربية والتعليم أ. أشرف عابدين، وممثلين عن جمعية واعد للأسرى والمركز الفلسطيني الثقافي ومعلمات وطالبات المدرسة.

بدوره، أكدت نوفل علي أهمية التضامن والوقوف بجانب أسرانا وأسيرتنا في سجون الاحتلال وابزار معاناتهم اليومية من قِبل إدارة مصلحة السجون، موضحةً الواجب الشرعي في نصرتهم والعمل على فضح سياسة الاحتلال بحقهن.

وأشارت أن الفعالية تأتي ضمن حملة غرس وتعزيز القيم وأسبوع التضامن مع الأسرى، وتجسيد معاناتهن داخل السجون اللواتي يلبسن الأكفان في مقابر الأحياء ومعاناة الأسيرة إسراء جعابي، داعيةً إلى مساندة ذويهم والتخفيف عنهم.