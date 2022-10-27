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مهني خان يونس يبحث سبل نشر ثقافة التدريب المهني مع التعليم

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:57

مهني خان يونس يبحث سبل نشر ثقافة التدريب المهني مع التعليم
مهني خان يونس يبحث سبل نشر ثقافة التدريب المهني مع التعليم

خانيونس- الرأي
نظم وفدٌ من مركز التدريب المهني بخان يونس يرأسه م. حسن الهمص مدير المركز، وم. علي المصدر رئيس قسم شؤون المتدربين، وأ. زياد دحلان مدرب قسم التصوير، امس الاربعاء، زبارةً لمديرية التربية والتعليم في محافظة خان يونس.

وكان في استقبالهم أ. عبد الرحيم الفرا مدير المديرية وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة.

ورحب الفرا بوفد التدريب المهني، مؤكدا على أهمية التدريب المهني، ومشيدا بجهود مركز تدريب مهني خان يونس، في ظل احتياج المجتمع للخريجين المتميزين في المجالات المهنية، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم افتتحت وحدات مهنية وصناعية تقنية في المدارس منها: تطبيقات الموبايل، وتطبيقات الويب، وتصميم الأزياء، والتصميم الجرافيكي.

بدوره، أشار الهمص إلى أن الزيارة تهدف إلى التشبيك مع المديرية، وبحث سُبل التعاون المشترك بين المؤسستين، والتوافق على خطة لنشر ثقافة التعليم المهني وأهميته بين طلبة الصفوف التاسع والعاشر الأساسي.

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