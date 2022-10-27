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التعليم تكرم الطلبة المتفوقين في برنامج أوائل فلسطين 2022

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:15

التعليم تكرم الطلبة المتفوقين في برنامج أوائل فلسطين 2022
التعليم تكرم الطلبة المتفوقين في برنامج أوائل فلسطين 2022

غزة-الرأي

كرمت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة المتفوقين في برنامج أوائل فلسطين 2022، بالشراكة مع مركز ريادة للتدريب، وبتمويل من مؤسسة أحباء غزة_ ماليزيا.

وحضر حفل التكريم د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. ريما الخطيب مدير دائرة المباحث العلمية، وأ. علاء منصور مدير البرامج في مؤسسة أحباء غزة_ ماليزيا، وعدد من المشرفين والمعلمين.

وأكد مطر أن وزارة التعليم نجحت في تنفيذ برنامج أوائل فلسطين وهو يعتبر من البرامج الرائدة التي تستهدف طلبة الثانوية العامة، لافتاً أن هذا التكريم يأتي تتويجاً لجهود الطلبة والمعلمين والمشرفين الذين بذلوا الجهد الكبير لإنجاح البرنامج.

وبين مطر أن البرنامج استهدفت (120) طالباً وطالبة من الطلبة المتفوقين في الصف الثاني عشر للفرع العلمي في مديرتي شرق وغرب غزة، حيث تلقوا دروساً إضافية في مباحث الفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية على مدار الفصل الثاني، تم خلاله تنفيذ (966) حصة دراسية يشرف عليها مشرفون من وزارة التعليم ويقدمها معلمون أكفاء.

بدوره أكد منصور أن مؤسسة أحباء ماليزيا دعمت وما زالت تدعم قطاع التعليم بشكل قوي وملحوظ فكان هذا البرنامج ليصقل مهارات الطلبة المتفوقين في قطاع غزة، منوهاً أن المؤسسة على استعداد تام للتطوير البرنامج والتوسع في مباحث وفروع أخرى.

وخلال الحفل تم تكريم الطلبة المتوفقين بمكافأة مالية وشهادات تقدير.

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