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العمل تعلن عن استقطاب مدربين للعمل عن بعد

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:28

العمل تعلن عن استقطاب مدربين للعمل عن بعد
العمل تعلن عن استقطاب مدربين للعمل عن بعد

غزة- الرأي

أعلنت وزارة العمل عن حاجتها لاستقطاب مدربين لتقديم تدريبات خاصة للعاملين في مجالي العمل عن بعد بالغة الانجليزية  وفي إدارة المشاريع الصغيرة.

وأوفادت وزارة العمل، أن آخر موعد لتقديم طلبات استقطاب مدربين في مجال اللغة الانجليزية يوم الخميس الموافق 3/11/2022 الساعة 13:00 ظهراً، لمزيد من التفاصيل والتقديم  اضغط هنا.

فيما أعلنت أن آخر موعد لتقديم طلبات إدارة المشاريع الصغيرة،  يوم الأربعاء الموافق 2/11/2022 الساعة 13:00 ظهراً، لمزيد من التفاصيل والتقديم لطلبات إدارة المشاريع الصغيرة الضغط هنا.

وأفادت أن تقديم الطلبات في مقر وزارة العمل الواقع في غزة – شارع السفارة المصرية مقابل هيئة التأمين والمعاشات.

ونوهت  انه يمكن الاستفسار عن التفاصيل من خلال  مراجعة  الإدارة العامة لخدمات التشغيل - دائرة تنمية التشغيل.


 

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