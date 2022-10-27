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لفوزها في مسابقة أفضل عشرة معلمين

تعليم غرب غزة تُكرم المعلمة "ليندا رمضان "

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:55

تعليم غرب غزة تُكرم المعلمة ليندا رمضان
تعليم غرب غزة تُكرم المعلمة ليندا رمضان

غزة- الرأي
كرمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة المعلمة ليندا رمضان من مدرسة الجليل الثانوية للبنات، لفوزها في مسابقة أفضل عشرة معلمين على مستوى الوطن، والتي عقدتها وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين.

وشارك في التكريم أ. حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة، وأ. رفيق عوض رئيس قسم الإدارات، وأ. إبراهيم حسونة رئيس قسم التخطيط والمعلومات، وأ. تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية، وأ. احسان عبد اللطيف مديرة مدرسة الجليل الثانوية للبنات.

وقدم أ. حمدي الدلو التهنئة والمباركة للمعلمة ليندا رمضان، مشيداً بالإنجاز الكبير الذي حصلت عليه المعلمة ليندا رمضان، مؤكداً أن هذا الإنجاز يكون خلفه الكثير من المثابرة والاجتهاد وتقديم ماهو مميز.
وقدم مدير التربية والتعليم درع التهنئة والمباركة للمعلمة ليندا رمضان لهذا الفوز الكبير.

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