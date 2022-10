تكريم المربي "أبو شرخ" بعد تأهل مشروعه لمسابقة المحتوى الرقمي العربي

شمال غزة- الرأي

كرم مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، المربي الفاضل أ. زياد أبو شرخ من مدرسة الرافعي الأساسية "ب" للبنين، وذلك بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب و م. محمد الشوا من قسم العلاقات العامة والإعلام، وذلك بعد تأهل مشروعه للمرحلة الأولى في مسابقة جوائز المحتوى الرقمي العربي.

واستقبل مدير مدرسة الرافعي الأساسية "ب" للبنين أ. صالح أبو شمالة، وفد المديرية، شاكراً هذه الزيارة، التي تعكس مدى اهتمام المديرية بمعلميها ومعلماتها.

من جانبه، هنأ أ. حرز الله المعلم المتميز أ. أبو شرخ لتأهل مشروعه، وعلى جهوده العظيمة المبذولة في خدمة العملية التعليمية.

وقدم أ. حرز الله درع التهنئة للمعلم أبو شرخ، متمنياً له دوام النجاح والتقدم.

وتأهل مشروع أ. أبو شرخ والموسوم بـ "موقع إلكتروني يحتوي ألعاب تعليمية إلكترونية للمرحلة الأساسية" (A website that contains electronic educational for the primary stage) للمرحلة الأولى في مسابقة جوائز المحتوى العربي الرقمي (2022-2023) من أجل التنمية المستدامة، التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) وبالتعاون مع مؤسسة "جوائز القمة العالمية. (WSA)".