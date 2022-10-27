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الصحة: لجنة جراحة الصدر تناقش وضع بروتوكول لمناظير الصدرية

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:11

الصحة:لجنة جراحة الصدر تناقش وضع بروتوكول لمناظير الصدرية
الصحة:لجنة جراحة الصدر تناقش وضع بروتوكول لمناظير الصدرية

غزة- الرأي

ناقش أعضاء لجنة خدمات الصدرية وجراحة الصدر بالإدارة العامة للمستشفيات وضع سياسات وبروتوكولات لمناظير الصدرية في جميع المستشفيات مقدمة الخدمة وآليات العمل والتخدير وما وبعد عمليات التنظير، وذلك خلال لقائها الدوري أمس.

وتم التوافق على اشراك أطباء الجراحة الصدرية في امتحانات البورد الذين يتم تدريبهم بالقسم سواء جراحة عامة والاوعية الدموية، إضافة الى تمديد فترة التدريب والتدوير لأطباء الجراحة العامة والأوعية الدموية.

وأوصى أعضاء اللجنة بوضع ألية للتواصل بين أطباء الباطنة والجراحة، وإعطاء دورات تطويرية متقدمة للكادر داخلية وخارجية.

كما أوصوا بتشكيل فريق متعدد التخصصات MDT لمناقشة حالات أورام الصدر بالشراكة مع مستشفى الصداقة التركي وقسم الأنسجة والأشعة.

ودعا د.صابر الصرفندى المدير التنفيذي للجنة الى متابعة الحفاظ على المعدات والمستلزمات في وحدات المناظير أثناء عمليات التنظير والتأكد من مدى فاعلية تعقيمها محافظة على سلامة وتجويد الخدمة المقدمة للمرضى.

الصحة:لجنة جراحة الصدر تناقش وضع بروتوكول لمناظير الصدرية 311991599_3296625410580723_3579700931802443014_n
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