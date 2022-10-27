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المواصلات تناقش حملة الفحص الشتوي

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:24

المواصلات تناقش حملة الفحص الشتوي
المواصلات تناقش حملة الفحص الشتوي

غزة- الرأي

اجتمعت الإدارة العامة للنقل والمهن التخصصية  في وزارة النقل والمواصلات بالجمعيات ذات العلاقة لمناقشة حملة الفحص الشتوي بحضور د. أيمن راضي مدير عام الإدارة العامة للنقل والمهن التخصصية وأ. أنيس عرفات نائب مدير عام وحدة العلاقات العامة والإعلام وممثلين عن جمعيتي فلسطين للسلامة المرورية وجمعية المجلس الأهلي .

وفي بداية الاجتماع أثني دكتور أيمن راضي مدير عام الإدارة العامة للنقل والمهن التخصصية في وزارة النقل والمواصلات على تعاون الجمعيات مع وزارته في حملات الفحص الشتوي في السنوات الماضية والتي تستمر على مدار 4شهور.

كما أوضح راضي أن وزارته أتمت كل التجهيزات والاستعدادات للفحص الشتوي، مبيناً أن الحملة سنتطلق منتصف الشهر القادم وستعمل في كل محافظات القطاع.

وأشار إلى أن الدوريات خلال فترة الحملة ستكون موزعة على كل المحافظات: رفح، خانيونس، الوسطى، وغزة، و الشمال.

من جانبه، أكد أ. أنيس عرفات أن الالتزام بهذه الإجراءات يساهم بشكل كبير بالتخفيف من آثار الأحوال الجوية على سلامة المواطنين، وبالتالي انخفاض نسبة الحوادث على الطرق، مشيرا إلى أن وزارته ستوزع مواد توعوية على المركبات وسائقيها بهدف إرشادهم للإجراءات المناسبة.

بدوره قال أ. ناصر مشتهى عضو جمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق أنهم على أتم الجهوزية لتوفير كافة متطلبات الحملة وذلك في سبيل توفير الأمان على الطريق خلال فصل الشتاء.

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