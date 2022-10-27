افتتاح مهرجان زيت الزيتون الوطني الأول في بلدة عبسان الكبيرة

خانيونس- الرأي

افتتحت بلدية عبسان الكبيرة بالتعاون مع جمعية انقاذ المستقبل الشبابي " المجالس الشبابية " صباح اليوم الثلاثاء مهرجان زيت الزيتون الوطني الأول ومعرض منتجات المرأة الريفية في بلدة عبسان الكبيرة.

وحضر الافتتاح كلاً من رئيس بلدية عبسان الكبيرة د. أنور أبو ظريفة، وأعضاء المجلس البلدي، ورؤساء بلديات المنطقة الشرقية، وثلة من الوجهاء والمخاتير وعدد من المؤسسات وأعضاء اللجان المحلية، وعدد من المزارعين وبمشاركة أصحاب المنتجات الريفية.

وقال رئيس بلدية عبسان الكبيرة د. أنور أبو ظريفة بأن هذا المهرجان الوطني للشجرة المباركة نافذةً تسويقيةً لمنتجات النساء الريفيات، كونها فرصة حقيقية لضمان جودة المنتجات بحيث تكون من المزارع إلى المستهلك ومن ايدي النساء الريفيات إلى مائدة الطعام في المدن مباشرة.

وأشار إلى أن المهرجان يأتي لدعم المزارعين في البلدة إلى جانب تعزيز القيمة الغذائية والوطنية لشجرة الزيتون حيث أنها علامة من علامات الصمود الفلسطيني، ورمز النضال الذي لا يمكن للاحتلال ان يغير معالم فلسطين من خلال اقتلاعه وتجريف الاراضي وسرقته من قبل مستوطنيه.

كما وأكد أبو ظريفة أن هذه التجربة هي الأولى من نوعها، وتعد تجربة وخطوة لاعتماده المهرجان السنوي في البلدة.

وقالت سارة النجار المتحدثة باسم جمعية انقاذ المستقبل الشبابي ان افتتاح المهرجان جاء لإبراز قيمة الزيتون ولا يقتصر على كونه منتوج وسلعة زراعية فقط، بل أنه رمز وهوية وطنية تثبت تمسك الشعب الفلسطيني بالأرض والوطن.

وتخلل المهرجان العديد من الفقرات الفنية والفلكورالشعبي "الدبكة الشعبية" إلى جانب الدحية الفلسطينية، والأهازيج الشعبية.

وافتتح رئيس البلدية برفقة رؤساء البلديات للمنطقة الشرقية، وجمعية انقاذ المستقبل الشبابي " والمؤسسات المحلية، والمشاركين من الحضور، بقص شريط المعرض والتجول فيه.

حيث ضم المعرض عدد من الزوايا لمنتجات صٌنعت بأيدي ريفية بين المنتجات الوطنية، وصناعة من زيت الزيتون، والمعجنات، والمطرزات بأشكالها التراثية، والأجبان والالبان، كما ضم المعرض اشتال من الزيتون.

وفي ختام المهرجان توجه الحضور إلى معاصر بلدية عبسان الكبيرة المتطورة، في جولة للتعريف على آلية العمل والاطلاع على رحلة الزيتون منذ دخول الثمرة حتى وصول الزيت للمزارع.

