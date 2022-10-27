بلدية خان يونس توقع اتفاقية تنفيذ شبكة صرف صحي

خان يونس- الرأي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وجمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير، اتفاقًا لتنفيذ شبكة صرف صحي لخدمة السكان في المدينة والتخفيف من معاناتهم.

وشارك في توقيع الاتفاقية رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ورئيس قسم الصرف الصحي م. محمد أبو شعر، ورئيس قسم الإعلام والترويج أ. صائب لقان، ورئيس مجلس إدارة الجمعية أ. خليل الأسطل، ونائبه أ. عيد الأسطل، وعضو مجلس الإدارة أ. زكريا أبو جزر، والمدير التنفيذي للجمعية أ. عبد الله الفرا.

وأكد د. البطة أن بلدية خان يونس تُولي تعزيز الخدمات المقدمة للسكان الأهمية البالغة خاصة شبكات الصرف الصحي، وتحاول على الرغم من شح الموارد والإمكانات تأمين وصولها لجميع الأحياء، للتخفيف من حجم الظروف القاهرة التي يعاني منها شعبنا جراء الحصار الظالم.

وشدد د. البطة على أهمية الاتفاقية التي سيتم بموجبها تنفيذ مشروع إنشاء خط للصرف الصحي بطول (1,100) متر بقطر (8 إنش، يشمل تركيب الوصلات المنزلية لربط منازل المواطنين على خطوط الصرف الصحي الرئيسة في حي البطن السمين، مبينًا أن البلدية تسعى جاهدةً من أجل تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة، للمساعدة في إتمام الأعمال الميدانية المتوقع انطلاقها مطلع الشهر المقبل.

وشكر د. البطة جمعية النخيل ومنظمة العون الإسلامي على مساهمتهما الكريمة من أجل خدمة شعبنا الفلسطيني من خلال تأمين الدعم المطلوب للرقي بواقع الخدمات في خان يونس.

ومن جانبه ذكر الأسطل أن الاتفاقية تأتي ضمن منحة مقدمة من منظمة العون الإسلامي (Muslim Aid) وذلك في إطار تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون مع المؤسسات الخدماتية ضمن مشروع "تعزيز الأمن الغذائي وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية في المجتمعات الضعيفة والمحرومة في خان يونس"، مبينًا أهميتها في خدمة الأحياء الهشة والأكثر احتياجًا حسب أولويات البلدية من خلال تعاونها مع لجان الأحياء لخدمة المواطنين بشكل مباشر.

