أسرى "عوفر" يشتكون نقص الأغطية والملابس الشتوية

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن شكوى أسرى معتقل "عوفر"، وتفاصيل معاناتهم مع بدء موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن أسرى "عوفر" يعانون مؤخراً من نقص حاد في الأغطية والبطانيات والملابس الشتوية.

وبينت أن نوافذ الأقسام في المعتقل قديمة ومكسورة مما يسمح بدخول الهواء البارد لغرف الأسرى ومفاقمة معاناتهم، بالإضافة إلى ذلك تعمد إدارة المعتقل زج أعداد كبيرة من الأسرى بأقسام ضيقة المساحة.

وأضافت أنه نتاجاً لما تقوم به إدارة السجن من حرمان للأسرى من وسائل التدفئة، فإن ذلك يجعلهم عُرضة للإصابة بالأمراض الموسمية كالرشح والانفلونزا، وأمراض المفاصل والعظام، ومع انعدام الرعاية الطبية والأدوية اللازمة للعلاج، تتضاعف معاناتهم.

ولفتت إلى أن جميع الأسرى المحتجزين داخل سجون الاحتلال يقاسون الأمرين خلال الأجواء الباردة، لكن الأكثر تضرراً من يعيشون بالسجون والمعتقلات التي تقع في المناطق الصحراوية كسجون النقب ونفحة وريمون وغيرها، فالأقسام فيها من خيام لا تقي من البرد أو من مياه الأمطار.

وأكدت الهيئة أن إدارة معتقلات الاحتلال تُمعن بالاستهتار بحياة الأسرى والمعتقلين بكافة السجون، فهي لا تتوقف عن فرض ظروف حياتية صعبة بحقهم والتنكيل بكافة تفاصيلهم المعيشية، غير مكترثة بحقوقهم كأسرى حركات تحرر تلك الحقوق التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.