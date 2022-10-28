إنجاز تاريخي لشطرنج فلسطين في البطولة العربية

حققت فلسطين إنجازًا جديدًا في الشطرنج بحصدها 6 ميداليات من الذهب والفضة والبرونز في منافسات البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية التي أقيمت في سوريا.

وشارك في المنافسات التي ينظمها الاتحاد السوري للشطرنج بإشراف ومتابعة الاتحاد العربي للعبة؛ 22 لاعباً ولاعبة من المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات، برئاسة نائب رئيس الاتحاد خالد عز الدين وعضو الاتحاد الحسن ياسين والحكم الدولي هاني طليب والحكم الاتحادي محمود جرادات، إضافة للطاقم التدريبي المؤلف من المدربين بهاء مسودة وناجي سدر ومحمد القواسمي.

وتوجت اللاعبة رندة سدر بذهبية فئة 10 سنوات إناث قبل النهاية بجولتين، إضافة لحصولها على لقب (WCM)، وحافظت اللاعبة إيمان صّوان على ذهبية الفئة تحت 16 سنة إناث للمرة الثانية على التوالي وقبل النهاية بجولتين، وفازت اللاعبة تقوى حموري بذهبية الشطرنج السريع لفئة الإناث، وبرونزية فئة 18 سنة إناث، وحصد اللاعب محمد سدر فضية الفئة 14 ذكور، وتوجت اللاعبة رسيل سدر ببرونزية فئة 6 سنة إناث.

وهنأ عز الدين أبطال فلسطين قائلاً: "هذه النتائج المتميزة في منافسات الشطرنج الإقليمية بشكل عام والبطولة العربية الجارية حالياً في سوريا تأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها الاتحاد ممثلاً برئيسه بشار المصري في سبيل تطوير اللعبة وزيادة احتكاك اللاعبين المحليين في البطولات المحلية والإقليمية تحضيرا للمنافسات العالمية".

وأضاف: "التحضيرات التي قام بها الاتحاد من خلال المعسكر التدريبي والتأهيلي لعبت دوراً كبيراً في تحقيق النتائج في سوريا"، مشيراً إلى أن أبطال فلسطين هم أبطال المنافسات المحلية وأصحاب المستقبل الواعد في الشطرنج.

وأشاد ياسين بالنتائج التي حققها الوفد بالرغم من التحديات والمعيقات التي واجهت لاعبي المحافظات الجنوبية بالوصول لسوريا، مشيراً إلى أن أبطال فلسطين مستمرون بتحقيق الإنجازات على المستوى الإقليمي والدولي.

وعبرت البطلة إيمان صّوان عن سعادتها بالتتويج، قائلةً: "اليوم نحصد نجاح جديد لفلسطين في البطولة الإقليمية، وتتويجنا جاء نتيجة للجهد المتواصل والإعداد المستمر، والجهود التي بذلها الاتحاد مضيفة أن جهود رئيس الاتحاد ساهمت بشكل كبير في التتويج.

وقال اللاعب محمد سدر: "يوماً بعد يوم نحرز تقدماً لفلسطين على صعيد المنافسات الإقليمية في الشطرنج، وتشهد اللعبة تطوراً واضحاً"، وهذا الشيء لم يكن إلا نتيجة للجهد والبذل المستمرين التي يتمتع بها شابات وشباب الاتحاد".

يشار إلى أن البطولة العربية للفئات العمرية للعام 2022 شارك فيها 144 لاعبة ولاعبا في الفئات العمرية المختلفة تحت 8 سنوات، 10 سنوات، 12 سنة، 14 سنة، 16 سنة، 18 سنة، تحت 20 سنة).