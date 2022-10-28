اتحاد الكرة يختتم دورة المدربين للمستوى الثالث

اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم دورة المدربين للمستوى الثالث C في الحفل الذي أقيم في قاعة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمشاركة 20 متدربا.

وحضر الحفل ابراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة ، جابر عياش ممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ياسر رضوان ، صلاح أبو العطا ، محمد الأغا.

وقال أبو سليم إن الدورة التدريبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة الفنية بالاتحاد لتطوير المدربين ، متمنياً التوفيق المشاركين ونقل الخبرات التدريبية للاعبين وتحديدا الفئات العمرية.

وأكد أبو سليم أن اتحاد الكرة يولى اهتماما كبيرا بالدورات التدريبية الآسيوية وفق المنهج التدريبي الفلسطيني.

بدوره أشاد عياش بدور اتحاد الكرة بإقامة الدورات التدريبية الآسيوية التي تنعكس بالايجاب على تطوير المدربين واللاعبين.

من جهته شكر رضوان المجلس الأعلى للشباب والرياضة على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لإقامة الدورات التدريبية التي يقيمها اتحاد الكرة.

وأكد رضوان أن اللجنة الفنية تسعى إلى تنفيذ كافة الدورات التدريبية في مختلف الفئات والتخصصات.

واختتم المحاضر الآسيوي عماد هاشم الحفل بكلمة شكر فيها اتحاد الكرة على دعمه واهتمامه الكبير في إقامة الدورات التدريبية المختلفة.

وفي نهاية الحفل وزع اتحاد الكرة شهادات المشاركة على المدربين والمحاضرين.