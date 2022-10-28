6 أطعمة طبيعية تساعد على تطهير الجسم من المخاط

ينتج الجسم المخاط كآلية حماية تمامًا كما تفعل الدموع واللعاب، يحتوي المخاط على إنزيم يساعد على تكسير مسببات الأمراض التي نواجهها من خلال البيئة أو طعامنا أو عندما يستشعر جهاز المناعة لدينا أنه يتعرض للهجوم، لذلك ، إذا كنا ننتج الكثير من المخاط ، فنحن بحاجة إلى التفكير فيما نأكله أو نشربه ، يعتبر من أهم الأطعمة المسببة للحساسية القمح ، وفول الصويا ، ومنتجات الألبان ، والمكسرات ، والبيض ، بالنسبة للآخرين ، قد يكون من أمراض المناعة الذاتية أو الزنك البسيط أو نقص البكتيريا الجيدة، وإليك الأطعمة التي تساعدك من التخلص من المخاط ، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet ".

1. الخيار

ربما يكون الخيار من أكثر الفواكه تطهيرًا، فهي غنية بالماء والبوتاسيوم وفيتامين سي وكلها تساعد على تطهير الجسم، يدعم فيتامين C أيضًا صحة المناعة ، وتغذي الطبيعة القلوية للخيار بطانة الأمعاء وتقلل من الالتهاب في الجهاز الهضمي ، مما يفيد جهاز المناعة بشكل أكبر.

2. البروكلي

يحتوي البروكلي ، المليء بخصائص إزالة السموم ، على إنزيمات تساعد على تكسير السموم ، وهي مصدر كبير لفيتامين سي. كما تغذي أليافها البكتيريا الجيدة وتساعد الفضلات على مغادرة الجسم .

3. الجزر

يحتوي الجزر على كميات عالية من فيتامين ج والبوتاسيوم (مطهر الجسم النهائي) والألياف وكميات عالية من فيتامين أ الذي يدعم صحة المناعة بشكل أكبر، يمكن أن تؤكل هذه الخضراوات الجذرية نيئة أو مطبوخة .

4. التفاح

فيتامين C والألياف الموجودة في التفاح المعروفة باسم البكتين هي التي تجعلها نجمة في تخفيف تراكم المخاط في الجسم، يساهم محتواها من البوتاسيوم في تعزيز قدراتهم فقط .

5. التوت

التوت هو فاكهة أخرى معروفة جيدًا لتطهير الجسم ، وتحديداً الجهاز الهضمي ،يعتبر التوت أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين C والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، يساعد ذلك على تطهير الدم ، وتساعد الألياف الموجودة فيه على تكسير السموم في الجسم لتخفيف الالتهاب والعدوى.

6. الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تكسير السموم والمخاط بسرعة كبيرة بسبب الفوائد الأنزيمية المحددة التي يحملها، كما أنه ينتج تأثيرًا مضادًا للالتهابات في الجسم ، مما يدل على جهاز المناعة أنه آمن ولا يحتاج إلى إنتاج آلية حماية مثل المخاط في المقام الأول.