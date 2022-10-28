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"هنية" يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

28 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:15

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غزة-الرأي
أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بتضامن جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع فلسطين ورفع الإعلام والشعارات التضامنية والمؤيدة لصمود غزة في وجه الاحتلال.


وعبر هنية عن بالغ تقديره لهذه الوقفة التضامنية التي تمثل الوجه المثالي لأحرار العالم الذين يرفضون الاحتلال ويناصرون الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم، كما أكد أن هذه المظاهر الإيجابية تعكس مدى كراهية الاحتلال ورفض ممارساته العنصرية لدى شعوب العالم.


كما استنكر أي عقوبات قد تفرض على الفريق الباريسي بسبب تضامنه مع فلسطين، وشدد على حق الجماهير والمتضامنين في التعبير عن مشاعرهم ورفضهم للاحتلال.


يذكر أن باريس سان جيرمان واجه فريق يمثل الاحتلال الإسرائيلي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، كما أن جماهير نادي سيلتيك الاسكتلندي أيضا وكعادتها رفعت الأعلام الفلسطينية خلال مباراة الفريق مع شاختار الأوكراني وعبرت عن تضامنها مع مدينة نابلس التي تشهد حصارا ومواجهات يومية مع الاحتلال.
 

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