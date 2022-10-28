"عياش" يشارك في حفل ختام دورة المدربين المستوى الثالث C

غزة-الرأي

شارك أ. جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في حفل ختام دورة المدربين للمستوى الثالث C في الحفل الذي أقيم اليوم الخميس في قاعة المرحوم راسم يونس بمجمع فلسطين الرياضي بمشاركة 20 متدربا.



حضر الحفل ابراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ياسر رضوان ، صلاح أبو العطا ، محمد الأغا.



بدوره، قال إبراهيم أبو سليم إن الدورة التدريبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة الفنية بالاتحاد لتطوير المدربين، متمنياً التوفيق المشاركين ونقل الخبرات التدريبية للاعبين وتحديدا الفئات العمرية، مؤكدا أن اتحاد الكرة يولى اهتماما كبيرا بالدورات التدريبية الآسيوية وفق المنهج التدريبي الفلسطيني.



من جانبه ، أشاد عياش بدور اتحاد الكرة بإقامة الدورات التدريبية الآسيوية التي تنعكس بالايجاب على تطوير المدربين واللاعبين.



من جهته شكر رضوان المجلس الأعلى للشباب والرياضة على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لإقامة الدورات التدريبية التي يقيمها اتحاد الكرة،مؤكدا أن اللجنة الفنية تسعى إلى تنفيذ كافة الدورات التدريبية في مختلف الفئات والتخصصات.



واختتم المحاضر الآسيوي عماد هاشم الحفل بكلمة شكر فيها اتحاد الكرة على دعمه واهتمامه الكبير في إقامة الدورات التدريبية المختلفة.

وفي نهاية الحفل وزع اتحاد الكرة شهادات المشاركة على المدربين والمحاضرين.

