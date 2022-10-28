اللجنة التنفيذية لخدمات الأورام تناقش تكاملية الخدمة و توحيد أليات العمل

غزة-الرأي

ناقش أعضاء اللجنة لخدمات الأورام توحيد أليات العمل و الخدمة المقدمة لمرضى الأورام في كافة المستشفيات مقدمة الخدمة ، و العمل على تقديم خدمة تكاملية أمنة و ذات جودة عالية بما يحقق التنسيق و التكامل و ذلك خلال لقائها الدوري أمس.



و بحث المشاركون أليات توزيع الكادر البشرى بالمستشفيات تبعا للرؤية الأنسب لتقديم الخدمة.



بدوره ، أفاد د.خالد ثابت المدير التنفيذي للجنة أنه جارى العمل توحيد سياسة التعامل مع مرضى الأورام بين المستشفيات الحكومية و الخاصة .



وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل و تشجيع المشاركة في فريق MDTو ذلك لرفع كفاءة الأطباء في المستشفيات المعنية و المشاركة في وضع خطة علاجية لمرضى أورام الدم.



وتم التوافق على نقل خدمة الدم من مجمع الشفاء الطبى الى مستشفى الصداقة التركى ، العمل على تشغيل قسم الطوارئ في مستشفى الصداقة التركى للعمل على مدار 24 ساعة ، و دراسة تجهيز و افتتاح قسم العناية المركزة في ذات المستشفى.



وعلى صعيد ملف الوفيات و المراضة، ناقش أعضاء اللجنة استحداث بروتوكولات العلاج الكيماوى بما يتناسب مع طبيعة وضع مرضى قطاع غزة وشراء الأدوية الأساسية و الضرورية و المدعمة ما بعد الجراحة.



و بحث المشاركون استحداث العناية التلطيفية بما فيها من قوانين يجب الأخذ بها داخل الأقسام الداخلية .



وعلى صعيد الخدمة المستدامة في العيادات الخارجية في مستشفى الصداقة التركي، ناقش أعضاء اللجنة إضافة تخصصات مختلفة بجانب الأورام والجراحة وأورام الدم بما يخدم المرضى و انشاء عيادات فرعية تخصصية بجانب العيادات الأساسية ، و تطبيق الأساليب الالكترونية الحديثة لفرز المراجعين حسب نوعية العيادة أو الخدمة ووضع شاشات متابعة على العيادات .



وفى ذات السياق، تم مناقشة الخطة الاستيراتيجية للعمل في مستشفى الصداقة التركى في تخصص علاج الألم و الرعاية التلطيفية و تأسيس قسم علاج الألم الاكلينيكى و التداخلى في المستشفى وتوفير العلاجات اللازمة لعلاج الألم و تأسيس كادر مخصص للقسم للعمل على مدار الساعة بهذا القسم ، الى جان بتفعيل علاج الألم التداخلى .

وبحث أعضاء اللجنة توفر خدمات فندقية في العيادات من وجود شاشات العرض لبرامج المستشفى و برامج توعوية صحية .

