ليفربول في تحدي جديد أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

يحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول وليدز يونايتد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، وهي مباراة تعد بالكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.

يدخل ليفربول المباراة في التاسعة إلا ربع مساء وتنقل على مجموعة قنوات بي ان سبورت ، وذلك بعدما بعدما سقط في الجولة الماضية في فخ الخسارة أمام نوتنجهام فورست، ليواصل "الريدز" التخبط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 13 جولة، بعدما حصد 16 نقطة، من الفوز في أربع مباريات والتعادل مثلها وخسارة ثلاث مباريات.

أما ليدز يونايتد، فيواصل المعاناة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بعدما سقط على ملعبه "إيلاند رود" في الجولة الماضية بنتيجة 3-2، ليسقط في الخسارة الرابعة على التوالي.

ويحتل ليدز يونايتد المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حصد تسع نقاط فقط، من فوزين وثلاثة تعادلات، وخسارة ست مباريات، ليدخل مبكرًا في صراع الهبوط.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد وقع عقوبة مالية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني على المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على خلفية الطرد الذي تلقاه في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة التي أقيمت في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وتعود الواقعة الى اعتراض يورجن كلوب على عدم احتساب خطأ لصالح الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز ضد البرتغالي برناردو سيلفا.

ونشبت مشادة بين يورجن كلوب مع الحكم المساعد خلال انتصار ليفربول ضد مانشستر سيتي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي بوقت سابق هذا الشهر.

واعترض يورجن كلوب بشكل كبير خلال مباراة فريق ليفربول ضد مانشستر سيتي التي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف للنجم المصري محمد صلاح.

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تم تغريم يورجن كلوب 30 ألف جنيه إسترليني لخرقه لوائح الاتحاد الإنجليزي خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في 16 أكتوبر 2022".