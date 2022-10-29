5 مباريات في دوري غزة اليوم السبت

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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29 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:04
تجري مساء اليوم السبت 5 مباريات في دوري قطاع غزة بمختلف درجاته الممتازة والأولى والثانية خلال الموسم الكروي الحالي.
وفيما يلي مباريات السبت:
طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني
10:43كشف لغز غامض قرب تايتانيك
10:24سناب شات يحصل على ميزات جديدة
10:21واتس آب يعمل على ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر
10:18كيفية "فلترة" التعليقات الوقحة والمسيئة وغير اللائقة على انستجرام
10:11تعرف على فوائد الفواكه المجففة
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