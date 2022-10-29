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5 مباريات في دوري غزة اليوم السبت

29 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:04

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تجري مساء اليوم السبت 5 مباريات في دوري قطاع غزة بمختلف درجاته الممتازة والأولى والثانية خلال الموسم الكروي الحالي.

وفيما يلي مباريات السبت:

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