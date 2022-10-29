النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2380)  السبت 29/10/2022

1995 م عقد القمة الاقتصادية الثانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عمّان (29 - 31متشرين أول/ أكتوبر) بحضور وفود عربية وإسرائيلية وإقليمية ودولية. شارك فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (1922م- 1995) قبل أسبوع من اغتياله، واستفز الوفد الإسرائيلي الوفود العربية بتوزيع خرائط تثبت زعم الدولة العبرية سيادتها على القدس المحتلة.