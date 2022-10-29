النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2380) السبت 29/10/2022
أخبار فلسطينية
محمد بركة لـ «القدس العربي»: مشكلتنا مع إسرائيل ليست على شق شارع بل على وطن وانتماء وقدس تنتهك وشعب يتعرض للقتل
أبو ردينة يطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف تصعيده الخطير ضد الفلسطينيين
"حماس": مجازر الاحتلال لن تسقط بالتقادم والمقاومة مستمرة حتى التحرير
قاسم: تيار المقاومة بالضفة يزداد حضورًا
منصور: الشعب الفلسطيني ينتظر دوره في الحرية
أخبار إسرائيلية
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بـ«لجم المستوطنين»
رئيس أركان إسرائيلي سابق يحذر من حرب أهلية في إسرائيل
الجارديان: إسرائيل تستحق ما هو أفضل من محاولة نتنياهو استعادة السلطة والبقاء خارج السجن
اخبار دولية
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال “دوامة” العنف في الضفة الغربية المحتلة
لجنة التحقيق الأممية ترفض اتهامها بـ”معاداة السامية” وتؤكد: أفعال إسرائيل ترتقي لمستوى الجرائم الدولية
الصين تدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة
روسيا: نؤكد رفضنا لبناء المستوطنات وترحيل الفلسطينيين والاعتقالات التعسفية
وينسلاند: الوضع في فلسطين متدهور ومزر
أخبار عربية
الإمارات تطالب بعودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. خطوة حاسمة واتفاق هش
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية
الهجمات الاستيطانية تتصاعد في الربع الأخير من دعاية “الكنيست”
الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يخفف الحصار عن نابلس
مشاهد من اقتحام نابلس: قوات إسرائيلية متخفية وطائرات مسيّرة... والصدفة كشفت العملية
الاهرام المصرية
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
إسرائيل على شفا الحرب الأهلية بسبب «الصهيونية الدينية»| تفاصيل
الشروق المصرية
أبو ردينة يطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف تصعيده الخطير ضد الفلسطينيين
وزير الاقتصاد الفلسطيني يؤكد أهمية تنفيذ قرارات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي
الغد الأردنية
على شفير الهاوية: العلاقات اليهودية-العربية في إسرائيل عشية الانتخابات
المدن الفلسطينية تساند نابلس المحاصرة
لجنة تحقيق أممية: الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني
لماذا ترفض “إسرائيل” تزويد أوكرانيا بالقبة الحديدية؟
الشرق القطرية
" استشهاد فلسطينيين جنوب نابلس بالضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"القسام" تعلن استشهاد أحد مقاتليها أثناء عمله في نفق للمقاومة
"فلسطين" تنظم يوماً طبياً لموظفيها بالتعاون مع مستشفى حمد
نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسيرة أزهار عساف
التشريعي: مرسوم عباس تشكيل مجلس أعلى للقضاء باطل دستوريًا وقانونيًا
القدس المحلية
استشهاد مقاوم من كتائب القسام بانهيار نفق للمقاومة
مسيرة حاشدة في نابلس دعمًا لـ "عرين الأسود"
احراق مركبات للمستوطنين في حي سلوان
الاحتلال يعتقل 3 شبان من نابلس
مواجهات في مخيم شعفاط بعد اقتحام قوات الاحتلال
زكي: القضية الفلسطينية ستكون أبرز ملفات القمة العربية
عرين الأسود": واهم من يظن أن العرين ينتهي
بلدة نابلس القديمة.. معقل المقاومة وملاذ المقاومين وحاضنتهم الشعبية
الحياة الجديدة
استطلاع رأي: "التجمع الوطني" يقترب من نسبة الحسم قبل أيام من انتخابات "الكنيست"
فتح تطلق المكتب الحركي للأدباء والكتّاب والشعراء في بيروت
اختتام أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء بالجزائر
المالكي يصل الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية
اشتية يثمن موقف سنغافورة الثابت والداعم لحل الدولتين
نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسيرة أزهار عساف
إصابة طفل بالرصاص والعشرات بالاختناق في كفر قدوم
جريدة الأيام
»استشهاد كادرَين من جهاز الدفاع المدني برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة
»مسيرات الجمعة ترفض الاحتلال والاستيطان
»مرسوم رئاسي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء
»جيش الاحتلال يتهم المستوطنين الإرهابيين بإشعال الضفة متهرباً من جرائمه
»وينسلاند: عنف المستوطنين ساهم في تدهور الأوضاع في الضفة
لجنة تحقيق أممية: الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني
غزة: البحث عن زيت الزيتون النقي مهمّة صعبة مع تزايد عمليات الغش
وكالة صفا
الاحتلال يقتحم عزون بقلقيلية ويعتقل شابين في الخليل
رفض فصائلي وحقوقي واسع لقرار عباس بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية
"العرين": لو بقي فينا جندي واحد فسيموت لتكون المقاومة مستمرة
بالصور عباس يصدر مرسومًا لإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية
تعقيبًا على قرار عباس بشأن القضاء.. الرشق: هل يُدرك ما يفعله؟
مسؤول أممي: الوضع الأمني بالضفة متدهور جدًا
الأب منويل مسلم يوجه رسالةً للوزراء العرب بقمة الجزائر
عائلة عطاطرة تتهم "الوقائي" بمواصلة اعتقال نجلها عماد منذ 11 يومًا
بذكرى مجزرة "كفر قاسم".. حماس: مجازر الاحتلال لن تسقط
66 عاماً على مجزرة كفر قاسم
القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها أثناء عمله بنفق للمقاومة
بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين
التشريعي: مرسوم عباس الأخير باطل دستوريًا وقانونيًا
حشد: مرسوم الرئيس الأخير محطة جديدة في الهيمنة والتغول
الاحتلال يمنع شابا من دخول منزله في تل الرميدة بالخليل
فلسطين اليوم
بالفيديو مواجهات عنيفة في بلدة سلوان وشبان يحرقون مركبات المستوطنين فجراً
"كتيبة بلاطة" لـ "عرين الأسود": نشد على أياديكم و سنكون معكم كتفاً بكتف
هآرتس: حصار نابلس زاد من شعبية مجموعة "عرين الأسود"
المرور بغزة: وفاة و33 إصابة بـ 59 حادث سير خلال الأسبوع الماضي
الأسير علي القيسي من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال
عائلة الشهيد دبور تتبرع بقرنيتي نجلها لمن حرموا من نعمة البصر
سما نيوز
بالفيديو: العموش يتحدث عن سبب إخراج حماس من الأردن ودور الوساطة الذي لعبه لاخراج أبو مرزوق من السجون الأميركية
عرين الأسود: المقاومة مستمرة و مقاتلينا الحقيقيين انقسموا إلى ثلاث أقسام
الليلة يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين
إسرائيل" تعلق على تسليم عدد من مقاتلي "عرين الأسود" أنفسهم للأمن الفلسطيني
وزراء أوروبيون سابقون يصفون الاحتلال بدولة "فصل عنصري"
"القسام" تزف المجاهد شاكر إبراهيم دبور من بيت حانون
عائلة الشهيد دبور تتبرع بقرنيتي نجلها لمن حرموا من نعمة البصر
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأحد (بالأسماء)
السفير زكي: القضية الفلسطينية أبرز الملفات السياسية المطروحة أمام القمة العربية
عرب 48
تقرير أممي إلى مجلس الأمن إزاء عدوان الاحتلال على الضفة
نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية إثر تدهور حالة الأسيرة عساف
إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت دجن وكفر قدوم
شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من نابلس
عصيان طبيّ" في الضفة الغربيّة: "ما ضرورة إنشاء نقابة أطبّاء أخرى؟"
وكالة وفا
اختتام أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: شهيدان ومصابون واعت ...
السفير منصور: بعد 75 عاما على النكبة ما زال ا ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 29 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004م قوات الاحتلال تغال قائد كتائب القسّام في قلقيلية الشهيد إبراهيم فايد
- 2004 م مغادرة ياسر عرفات للمرة الأخيرة في حياته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يتوجه إلى باريس للعلاج بعد تدهور حالته الصحية في طائرة مروحية أقلته من مبنى المقاطعة التي حوصر فيها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدة 30 شهراً، وقد خاطب مودعيه قائلاً "سأعود إن شاء الله" وقد وصل إلى باريس ونتائج الفحوصات تعلن خلال أيام ومؤسسات السلطة تواصل العمل بشكل طبيعي في غيابه
- 2001م اقتحام مستوطنة "الخضيرة" ثلاثة مجاهدين من سرايا القدس تقتحم مستوطنة "الخضيرة" شمال تل أبيب ، ويفتحون النار على المستوطنين، ممّا أدّى إلى مصرع 4 مستوطنين و إصابة 14 آخرين، و استشهد اثنان من المجاهدين هما يوسف سويطات و نضال جبالي من مخيم جنين .
- 1995 م عقد القمة الاقتصادية الثانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عمّان (29 - 31متشرين أول/ أكتوبر) بحضور وفود عربية وإسرائيلية وإقليمية ودولية. شارك فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (1922م- 1995) قبل أسبوع من اغتياله، واستفز الوفد الإسرائيلي الوفود العربية بتوزيع خرائط تثبت زعم الدولة العبرية سيادتها على القدس المحتلة.
- 1974 م اختتام مؤتمر القمة العربي السابع في مدينة الرباط المغربية (بدأ في 26 تشرين أول/ أكتوبر 1974). من أهم قراراته: - التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان حزيران (يونيو) 1967، وتحرير مدينة القدس، وعدم التنازل عن ذلك.
- 1964 م تأسيس مستعمرة كارمئيل في الجليل الفلسطيني.
- 1957 م انفجار قنبلة في مقر البرلمان الإسرائيلي يسفر عن جرح رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون (1886 - 1973) وأربعة من وزرائه.
- 1956 م إسرائيل ترتكب مجزرة مروعة بدم بارد في قرية كفر قاسم المحتلة عام 1948، فتقتل 49 مواطناً فلسطينياً فيها بحجة أنهم خرقوا حظراً للتجول.
- 1956 م مذبحة كفر قاسم مذبحة كفر قاسم والتي راح ضحيتها 49 شخصاً على يد الإرهابيين الإسرائيليين.
- 1956م العدوان الثلاثي على مصر (حملة سيناء) في 29 من تشرين الأول/ أكتوبر 1956 بدأت القوات الإسرائيلية الهجوم على مصر، وفي خمسة أيام ونتيجة التدخل العسكري الفعلي لكل من فرنسا وبريطانيا استولت إسرائيل على قطاع غزة واحتلت شبه جزيرة سيناء بما في ذلك شرم الشيخ وجزيرة نبران التي تتحكم في المدخل الشرقي لخليج العقبة وبحسب الخطة المرسومة والمتفق عليها بين الدول الثلاث، وجهت بريطانيا وفرنسا في 30 تشرين الأول/ أكتوبر إنذاراً إلى مصر.