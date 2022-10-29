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لتحقيق أعلى درجات التحصيل العلمي لدي الطلاب

تعليم الشمال تطلق مبادرة "لا تكن رقماً.. كن متميزاً"

29 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:29

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غزة-الرأي 
أطلقت مدرسة أحمد الشقيري الثانوية للبنين مبادرة نوعية بعنوان "لا تكن رقماً.. كن متميزاً" والتي تستهدف طلبة المدرسة خلال الربع الأول من العام الدراسي 2022-2023، وتأتي هذه المبادرة خطة المدرسة، والتي تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الدافعية لدى الطلبة نحو التعلم، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى تعزيز شخصية الطالب من خلال تحقيق النجاح والتميز، وزيادة الجهد المبذول في دراسة المنهاج، للوصول إلى أعلى مراتب التحصيل العلمي ودرجاته.


المرشد التربوي بمدرسة الشقيري أ. وسام الشلفوح، القائم على المبادرة يقول "لتنفيذ هذه المبادرة نقوم بعدة فعاليات وأنشطة منها، حصص التوجيه الجمعي، وتقديم الاستشارات للطلبة، وعروض LCD، والإذاعة المدرسية، وتوزيع نشرات على الطلاب، وإعداد مجلات حائط، وعقد اجتماعات مع المدرسين وأولياء الأمور لتحفيز الطالب.


واوضح الشلفوح، أن فكرة هذه المبادرة نابعة من ضعف دافعية الطلبة وعدم رغبتهم الذهاب للمدرسة وقلة حماستهم وشعورهم بعدم استعدادهم لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى أعلى مستويات التحصيل العلمي.


من جانبه، أثنى مدير المدرسة أ. مازن غباين، على جهود القائمين على هذه المبادرة، مشيراً إلى أن مدرسة الشقيري تسخر كافة إمكاناتها البشرية والمادية لإنجاح مثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تحدث واقعاً جديداً لدى الطالب وتزيد من دافعيته نحو التعلم.
 

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