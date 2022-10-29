التعليم الشمال تكرّم المربية الفاضلة يسرى عفانة لبلوغها سن العطاء

غزة-الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مديرة مدرسة حفصة بنت عمر المشتركة السابقة أ. يسرى عفانة، لبلوغها سن العطاء، بعد رحلة حافلة بالجد والاجتهاد وخدمة الأجيال.



جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته المدرسة بحضور مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، وعدد من رؤساء الأقسام والعالين في المديرية، ومديرة الإدارات التربوية بوزارة التعليم أ. عدلة عايش، وعدد من مديرات المدارس والمشرفين التربويين، وشخصيات تربوية ونقابية، وعدد من المجلس الأعلى لأولياء الأمور، وذوي المحتفى بها.



وفي كلمة لها، رحّبت مديرة المدرسة أ. رشا زيادة، بالحضور كافة، مؤكدة أن هذا الاحتفال بتكريم المربية الفاضلة يسرى عفانة، يعتبر نقطة في بحر الوفاء لأهل العطاء الذين سخّروا أوقاتهم، وأفنوا أعمارهم في سبيل خدمة الأجيال وبناء عقولهم وشخصيّاتهم ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.



من ناحيته، أشاد أ. حرز الله بالجهود الكبيرة التي بذلتها المربية القديرة "يسرى عفانة" خلال سنوات عملها في سلك التربية والتعليم معلمة ومديرة مدرسة، حيث كانت مثالاً يُحتذى في الانضباط والالتزام والبذل والعطاء والانتماء لرسالة التربية والتعليم.



وأكد أ. حرز الله أن المحتفى بها "أ. عفانة"، لم تكن مديرة مدرسة تتابع النواحي الإدارية فحسب، وإنما كانت مديرة ومربية وقدوة لمعلماتها وطالباتها، تغرس فيهنّ القيم النبيلة والسامية، والقيم السلوكية المثلى المنسجمة مع تعاليم ديننا الحنيف.



وأكد أ. حرز الله، أن انتهاء الخدمة في الوظيفة العمومية، يعني انتقال الموظف إلى مرحلة جديدة من مراحل البذل والعطاء وخدمة المجتمع، متمنياً للمحتفى بها "أ. عفانة"، حياة مفعمة بالصحة والعافية والهناء في أوساط ذويها ومحبيها.



بدورها، توجّهت المربية أ. عفانة بجزيل الشكر لكل من ساهم في إقامة وإنجاح حفل تكريمها "لمسة وفاء لأهل العطاء"، موضحة أن العمل في مجال التربية والتعليم جزء لا يتجزأ من رسالة الأنبياء والرسل السامية كونهم يعلمون الناس الخير ويرتقون بهم وبأخلاقهم وبمعارفهم.



فيما ألقى أ. أحمد الحسني، نجل المحتفى بها، كلمة عبّر خلالها عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إقامة هذا الاحتفال الذي يعكس مدى اهتمام وتقدير وزارة ومديرية التعليم بكوادرهما التربوية التي تفني عمرها في خدمة التعليم وتنشئة الأجيال.



وفي ختام الاحتفال تم تكريم المربية الفاضلة أ. يسرى عفانة، في أجواء مفعمة بمشاعر الأخوة والمحبة الصادقة.



