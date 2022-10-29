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خلال الأسبوع الماضي

"المعابر" تنشر إحصائية لأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون

29 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:37

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غزة-الراي 

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم  السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (23-28 أكتوبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9972 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10377 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9774 مواطناً و111 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، و157 من الأجانب الذين زاروا قطاع غزة مؤخرًا.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10180 مواطناً، و137 أجنبياً، و56 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 4 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ يربط بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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