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كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

29 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:42

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غزة-الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد (30 أكتوبر).

ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف بالتواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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