كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد (30 أكتوبر).
ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف بالتواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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29 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:42
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