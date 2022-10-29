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تعليم شرق غزة تختتم دورة "الكتابة الإبداعية" لأمناء المكتبات

29 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:47

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غزة-الرأي
اختتمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة دورة "الكتابة الإبداعية" لأمناء المكتبات في مدارس المديرية.


وحضر اختتام الدورة التي نظمت في مدرسة الفرقان المشتركة د.جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، أ.أحمد أبو الكاس رئيس قسم الامتحانات ، أ.أيمن نصر الله رئيس قسم الإرشاد التربوي،أ.آمنة عيد مديرة المدرسة.


واستمرت الدورة خمس لقاءات تدريبية بواقع ثلاث ساعات يومياً ،باستضافة المدرب الشاعر والكاتب عمر أبو شاويش.


وأكد الشيخ خليل على أهمية عقد الدورات النوعية التي تصقل مهارات العاملين في المدارس بهدف تجويد العملية التعليمية.


وجرى خلال الاختتام تكريم المشاركين بشهادات الدورة ،فيما كرمت مديرة المدرسة د. الشيخ خليل ، وأ.أبو شاويش بشهادات التقدير على جهودهم في الدورة.
 

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