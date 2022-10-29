مدرسة السيدة رقية الأساسية "أ"للبنات تنظم فعالية بعنوان "لأنهم يستحقون"

غزة-الراي

نفذت مدرسة السيدة رقية الأساسية "أ" للبنات فعالية بعنوان "لأنهم يستحقون"، ضمن فعالية القيم والسلوك والتضامن مع الأسرى .

وحضر الفعالية كلاً من أ. حمدي الدلو مدير مديرية تعليم غرب غزة، وأ.مها حلس مدير الدائرة الإدارية، وأ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات، وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة، وأ.محمد كباجة مُسير قسم الأنشطة التربوية في المديرية، وأ.نبيل حجاج ممثلاً عن وزارة الأسرى والمحررين، وأ.منور مصبح مديرة المدرسة إلى جانب عدد كبير من الوجهاء والمخاتير في المنطقة.



وأشار أ.حمدي الدلو أن الأسير الفلسطيني يعاني أشد أنواع العذاب من قبل السـجان، غير أنه يعذب في سجون انفرادية لايرى من خلالها الشمس، بل ويمنع من الزيارة والتواصل مع الأهل بالإضافة إلى الحرمان من تلقي العلاج وقت الحاجة.



بدورها، رحبت أ.منور مصبح بكافة الحاضرين لتلبيتهم دعوة الحضور، متضامنةً مع قضية الأسـرى والظلم الذي يقع عليهم من قبل السـجان، وأشارت أ.منور إلى أن سلطات الاحتلال تزج أبناء الشعب الفلسطيني في غياهب سجونها، في سرمديةٍ طويلةٍ وشاقة من العذاب المهين، والمعاملة القاسية الأليمة.



وتمنت مديرة المدرسة الفرج العاجل لأسـرانا البواسل والحرية الكاملة لهم، وقدمت الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح تنفيذ الفعالية التضامنية.



من جهته ، أكد أ.نبيل حجاج أن الفلسطيني يتعرض للاعتقال المستمر والجماعي من قبل الاحتلال الاسرائيلي ، موضحا أن الأسـير الفلسطيني يعاني من انتهاكات جسيمة من إلحاق الأذى المتعمد به، وتسعى مصلحة السجـون الاسرائيلية للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية البطيئة.



وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم لدى طلبة المدارس والذي تُطلقه الوزارة ويستمر طيلة العام الدراسي الحالي، وفق خطة الإدارة العامة للأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم.



وفي السياق ذاته كرمت إدارة المدرسة المعلمات المميزات فيها وكذلك الطالبات اللواتي تفوقن وحصلن على أعلى الدرجات في المدرسة.