وكالة الرأي الفلسطينية هل تختلف كمية الزيت من معصرة لأخرى؟ .. المهندس الزراعي يجيب وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر" تنشر إحصائية لأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و33 إصابة في 59 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم الشمال تكرّم المربية الفاضلة يسرى عفانة لبلوغها سن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تطلق مبادرة "لا تكن رقماً.. كن متميزاً" وكالة الرأي الفلسطينية كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2380) السبت 29/10/2022 وكالة الرأي الفلسطينية كشف لغز غامض قرب تايتانيك وكالة الرأي الفلسطينية سناب شات يحصل على ميزات جديدة وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يعمل على ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال فعالية القيم والسلوك والتضامن مع الأسرى

مدرسة السيدة رقية الأساسية "أ"للبنات تنظم فعالية بعنوان "لأنهم يستحقون"

29 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:24

111
111

غزة-الراي 
 نفذت مدرسة السيدة رقية الأساسية "أ" للبنات فعالية بعنوان "لأنهم يستحقون"، ضمن فعالية القيم والسلوك والتضامن مع الأسرى .

وحضر الفعالية كلاً من أ. حمدي الدلو مدير مديرية تعليم غرب غزة، وأ.مها حلس مدير الدائرة الإدارية، وأ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات، وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة، وأ.محمد كباجة مُسير قسم الأنشطة التربوية في المديرية، وأ.نبيل حجاج ممثلاً عن وزارة الأسرى والمحررين، وأ.منور مصبح مديرة المدرسة إلى جانب عدد كبير من الوجهاء والمخاتير في المنطقة.


وأشار أ.حمدي الدلو أن الأسير الفلسطيني يعاني أشد أنواع العذاب من قبل السـجان، غير أنه يعذب في سجون انفرادية لايرى من خلالها الشمس، بل ويمنع من الزيارة والتواصل مع الأهل بالإضافة إلى الحرمان من تلقي العلاج وقت الحاجة.


بدورها، رحبت أ.منور مصبح بكافة الحاضرين لتلبيتهم دعوة الحضور، متضامنةً مع قضية الأسـرى والظلم الذي يقع عليهم من قبل السـجان، وأشارت أ.منور إلى أن سلطات الاحتلال تزج أبناء الشعب الفلسطيني في غياهب سجونها، في سرمديةٍ طويلةٍ وشاقة من العذاب المهين، والمعاملة القاسية الأليمة.


وتمنت مديرة المدرسة الفرج العاجل لأسـرانا البواسل والحرية الكاملة لهم، وقدمت الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح تنفيذ الفعالية التضامنية.


من جهته ، أكد أ.نبيل حجاج أن الفلسطيني يتعرض للاعتقال المستمر والجماعي من قبل الاحتلال الاسرائيلي ، موضحا أن الأسـير الفلسطيني يعاني من انتهاكات جسيمة من إلحاق الأذى المتعمد به، وتسعى مصلحة السجـون الاسرائيلية  للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية البطيئة.


وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم لدى طلبة المدارس والذي تُطلقه الوزارة ويستمر طيلة العام الدراسي الحالي، وفق خطة الإدارة العامة للأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم.


وفي السياق ذاته كرمت إدارة المدرسة المعلمات المميزات فيها وكذلك الطالبات اللواتي تفوقن وحصلن على أعلى الدرجات في المدرسة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟