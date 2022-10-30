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الاحتلال يحكم على لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم بالسجن 4 سنوات

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:06

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أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي حكمًا على الأسير طارق محمد الأعرج من سكان عنبتا شرق طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت لاعب منتخب فلسطين للشباب لكرة القدم وعضو فريق جنين الرياضي الأعرج بتاريخ 5/9/2020 على حاجز طيار في محيط مدينة جنين، ونقلته إلى التحقيق في مركز "بتاح تكفا" العسكري، والذي استمر لمدة شهر ونصف.

وأضاف إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال وبعد تأجيل محاكمته أكثر من 17 مرة أصدرت حكمها بحقه، بعد أن ادانته بـ"الانتماء لتنظيم محظور، والمشاركة في أعمال مقاومة والتخطيط لتنفيذ عمليات أخرى".

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