5 حكام يُشاركو في إدارة بطولتين دوليتين

غادر خمسة حكام يحملون الشارة الدولية في لعبة كرة الطاولة للمشاركة في محفليين دوليين.

ويُشارك الثلاثي نائل سنقرط، ومراد عويس وعلاء ندى من الضفة الغربية، في بطولة مصر الدولية بالقاهرة، بينما توجه علاء البابا وعمرو الخطيب من قطاع غزة لمدينة لقنانو الإيطالية، للمشاركة في بطولة دولية.

وأفاد رضوان الشريف نائب رئيس الإتحاد، محمد الدلو فلس طين بأن اتحاد اللعبة ممثلاً برئيسه محمد الدلو، والأمين العام عماد الجعل على تواصل مع الحكام بهدف تسهيل أمور السفر والاطمئنان عليهم.

وأوضح الشريف بأن الحكام سنقرط وعويس وندى قاموا بإدارة لقاءات غاية بالأهمية، كما أن الحكمين البابا والخطيب سيشاركان في إدارة بطولة مختلطة للناشئين بإيطاليا وتعد المشاركة الدولية الأولى لهما.

وسيدخل حكام المحافظات الشمالية اختباراً تمهيداً للشارة الزرقاء على هامش بطولة مصر الدولية، متمنياً لهم التوفيق.

وتمنى رئيس الاتحاد التوفيق لحكام فلسطين في إدارة البطولات الدولية واجتياز الإختبارات، مؤكداً أن اتحاد اللعبة سيبذل كافة الجهود للرقي باللعبة على كافة الصعد ومن ضمنهم اللاعبون في الفئات العمرية والمدربون إضافة للحكام.