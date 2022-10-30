كلوب: ليدز عدواني ويمتلك آلات

حذر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، من قوة ليدز يونايتد الذي سيواجهه مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "لو فزنا في نوتنجهام لكان لدينا 19 نقطة، ولكان مركزنا أفضل مما نحن عليه الآن، برصيد 16 نقطة.. أعلم ذلك، لكننا لم نفز".



وأضاف: "المشكلة أننا عندما نتحدث عن وضعنا، وكيف يمكننا تحسينه، يبدو الأمر كأنه يتعين علينا اللعب بشكل أفضل فقط، لكنه لا يزال يعتمد على المنافس أيضًا".



وتابع: "ليدز فريق حيوي للغاية وعدواني.. الأمر ليس مشابها لما قدمه (المدرب) جيسي مارش في سالزبورج ولايبزيج، بتطبيق الضغط العالي.. إنهم يضغطون أكثر في وسط الملعب، وهذا يجعل المساحات صغيرة حقًا، كما أن لديهم العديد من اللاعبين الجيدين والموهوبين".



وأردف: "لقد عاد باتريك بامفورد... لديهم آلات حقيقية، لست متأكدًا إذا كان تايلر آدامز يستطيع اللعب، لكن إذا لم يكن قادرًا، فإن لديهم لاعبًا آخر يعمل بقوة في خط الوسط.. لذلك هناك الكثير العناصر المثيرة للإعجاب في هذا الفريق".