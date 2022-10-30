وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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30 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:18
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية:
كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته
08:29الاحتلال يغلق كافة مداخل مدينة الخليل
08:25حماس: مقاومة الخليل ستحوّل كل الضفة لقلاع ثورة
08:52تطبيق Google Messages يحصل على ميزة تشفير الرسائل على غرار واتس آب
08:45يجب عليك تغيير إعدادين على وجه السرعة فى واتساب
08:58الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل ورام الله
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