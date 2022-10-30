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بلدية جباليا النزلة تنفذ رحلة للأطفال لزراعة أشجار الزينة

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:38

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غزة-الراي
نفذت بلدية جباليا النزلة، فعالية ترفيهية لعدد من الأطفال، ضمن مشروع تحسين الواجهة البحرية لمدينة جباليا، الممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.


وتضمنت الفعالية زيارة لمزرعة ومدينة نماء الرياضية ورحلة إلى بحر مدينة جباليا للمشاركة في زراعة الأشجار ضمن مشروع تحسين الواجهة البحرية، وذلك بحضور رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، ومدير دائرة المشاريع في البلدية م. عبدالله سمارة، والمدير التنفيذي لنادي نماء الرياضي أ. موسى البرش، ومهندس المشاريع لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد أبو شعبان، ومدرسين ممثلين عن مدرسة سعد بن أبي وقّاص الإعدادية وعدد من طلاب المدرسة.


 وأجرى المشاركون جولة في أروقة مزرعة ومدينة نماء الرياضية شرق مدينة جباليا، كمنشأة تساهم في تحسين القطاعين الزراعي والرياضي في فلسطين، كما شارك الطلاب والمدرسون في أعمال حفر وزراعة أشجار نخيل الزينة على بحر منطقة السودانية غرب المدينة.


يذكر أن مشروع تحسين الواجهة البحرية لمدينة جباليا يأتي بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بقيمة 52596 يورو، فيما يساهم في خلق فرص عمل وتشغيل لعدد من الأيدي العاملة، من أجل إضفاء الطابع البيئي النظيف والجميل للمنطقة البحرية من مدينة جباليا.
 

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