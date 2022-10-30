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الغصين يتفقد عدة جمعيات تعاونية للوقوف على أوضاعها القانونية

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:40

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غزة-الراي
تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، عدة جمعيات تعاونية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، للوقوف على أوضاعها القانونية، وتصويبها.


جاء ذلك خلال زيارة ميدانية، برفقة مدير عام التعاون أ. نبيل المبحوح، ومنسق المديريات أ. مجدي النواجحة، ومدير مديرية خانيونس م. محمود كلاب ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، وشملت الزيارات ثلاث جمعيات تعاونية مختلفة وهي جمعية عطر الشام التعاونية للخياطة والتطريز، وجمعية الرياضيين القدامى التعاونية للإسكان، والجمعية التعاونية الزراعية الأهلية بمحافظة خانيونس.


وثمن م. الغصين دور الجمعيات التعاونية في اصلاح وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني والانتقال من المشاريع الفردية الى التعاونيات لتحقيق العائد المادي المناسب والحد من نسب البطالة بين المنتسبين للجمعيات.


من جانبه، ناقش أ. المبحوح أوضاع تلك الجمعيات من الناحية الإدارية والمالية، للوصول إلى حلول منطقية وممكنة، تسهل عليهم تصويبها للاستفادة من كافة المشاريع محط اهتمام تلك الجمعيات.


بدورهم، رحب رؤساء الجمعيات التعاونية بالوفد الزائر، مثمنين جهد الوزارة وهيئة العمل التعاوني في متابعتهم وتوجيههم، وتذليل أية عقبات تواجههم، وذلك لما يقدمونه من خدمات متعددة المنفعة للأعضاء والعاملين.
 

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