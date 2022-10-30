الاقتصاد تدعو المواطنين للمشاركة في معرض الصناعات الغذائية الثلاثاء

غزة- الرأي

دعت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين للمشاركة في معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية (غذاؤنا فلسطيني 2022) الذي سيعقد يوم الثلاثاء القادم في المركز الثقافي الاجتماعي الأرثودوكسي العربي في مدينة غزة.

وقالت الوزارة إن المعرض سيضم منتجات وطنية محلية لأكثر من ٤٠ شركة فلسطينية في غزة والضفة الغربية.

ويشرف على تنفيذ المعرض اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أنها ماضية في سياستها في حماية ودعم المنتج الوطني، الذي أثبت نجاحته وقدرته على المنافسة ومطابقته للمواصفات الفلسطينية وتمتعه بجودة عالية.

وأشارت الوزارة إلى أن معرض غذاؤنا فلسطيني 2022، يضم منتجات غذائية فلسطينية حاصلة على شهادة الأيزو العالمية، وسيستمر لمدة ثلاث أيام متواصلة من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.