الصحة تشيد بتجربة الإدارة العامة للصحة النفسية في التدقيق السريري

غزة-الرأي

أثنى الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج على تجربة التدقيق السريري الذي تقوم به الإدارة العامة للصحة النفسية من خلال لجنة التدقيق، وقال في معرض تعليقه على عرض لجنة التدقيق السريري لجولتها الثانية على عيادات الصحة النفسية، أن ما تقوم به الإدارة العامة للصحة النفسية في هذا الملف عمل كبير ومنظم من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العاملين وتوحيد المعايير بين مرافق الصحة النفسية.

ودعا اللجنة للاستمرار في تطوير أدواتها المستخدمة في التدقيق مؤكدا على دعمه لأنشطة اللجنة.

من جانبه، أشار المدير العام للصحة النفسية د. جميل سليمان أن التدقيق السريري ساهم بشكل كبير في تقديم مؤشرات واضحة عن جودة العمل وأن الجولة الأولى كانت بمثابة مسح لواقع الخدمات المقدمة، مؤكدا أن التحسن الذي ابدته العيادات جاء بناء على توصيات اللجنة في الجولة الأولى، داعيا مدراء العيادات وطواقمها التعاون مع اللجنة والعمل بتوصياتها.

من جهته، استعرض رئيس قسم التدقيق السريري الدكتور سعيد الكحلوت مراحل عمل اللجنة منذ تشكليها مرورا بإعداد القوائم واعتمادها من لجنة الخدمات برئاسة وكيل الوزارة، مشيرا الى الجوانب التي شهدت التحسن على مستوى الخدمة، شاكرا لجنته والجهات التي سهلت عملها خلال الفترة السابقة.

وخلال العرض قدم كل من الدكتور احمد هشام الحاج استعراضا عام حول واقع الخدمات الطبية التي تقدم من خلال فئة الأطباء. وقدمت الدكتورة روز القيشاوي استعراضا للتحسن الذي شهدته صيدليات العيادات في الزيارتين الأولى والثانية.

فيما قدم كل من ا. نفين الشيخ وا. معين المدهون عرضا لخدمات التمريض ومكافحة العدوى وسلامة المرضى. وقدمت ا. سمية حبيب عرضا مفصلا عن خدمات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في مراكز الصحة النفسية بوزارة الصحة.

